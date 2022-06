Wetterbericht : Die Sommerhitze kommt diese Woche ins Saarland

Saarbrücken Am heutigen Montag nochmals tagsüber durchatmen – denn die kommenden Tage steigen die Temperaturen. Der Hochsommer kommt in Riesenschritten auf die Region zu. Hier die Aussichten.

Sonne und Wolken im Mix, dabei milde, aber keine heißen Temperaturen: So zeigt sich das Wetter im Saarland am heutigen Montag, 13. Juni. Während der Nachbar Rheinland-Pfalz in den nördlichen Gefilden noch Schauer am Nachmittag abbekommen kann, bleibt es in der Region trocken. Der Tag startet sonnig. Dann aber ziehen Wolken auf, die keinen Regen mitbringen. Die Sonne setzt sich weitgehend durch.