Sonntagswetter lockt nach draußen : Sonnig, trocken, bis 28 Grad: So wird das Wetter in den kommenden Tagen im Saarland

Sonnig, trocken, bis 28 Grad: So wird das Wetter in den kommenden Tagen im Saarland

Saarbrücken Die Menschen im Saarland und in der Region können sich am Sonntag auf viel Sonne freuen.

Ausflügler können sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Sonntag auf trockenes und sonniges Wetter freuen. Am Himmel zeigten sich nur einzelne Wolken, aus denen kein Regen fällt, teilte der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach mit. Die Temperaturen klettern voraussichtlich auf 23 bis 28 Grad, die höchsten Werte werden in der Vorderpfalz erreicht.