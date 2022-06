Wetterbericht : So sommerlich wird das Wochenende im Saarland

Saarbrücken Raus ins Freie: Bei Sonne und warmen Temperaturen werden Sommerfreunde am Wochenende in der Region auf ihre Kosten kommen. Denn die Meteorologen haben überwiegend ungetrübte Aussichten.

Freibadwetter im Saarland: Das ist an diesem Wochenende, 11./12. Juni, angesagt. Schon am heutigen Freitag verziehen sich Wolken allmählich. Bereits am Morgen ist vielerorts die Sonne an einem blauen Himmel zu sehen.