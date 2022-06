Interview mit der Vergangenheit : Kinder im Gespräch mit Carl und Hermann Röchling

VÖLKLINGEN Ein Vormittag in der Wehrdener Kinder- und Jugendkunstschule Kassiopeia: Hoher Besuch hat sich angesagt – aus der Vergangenheit. Stahlbaron Carl Röchling (1827-1910) gibt den Kindern ein Interview.

Dann kommen auch die Hauptinterviewer zu Wort. Auf ihrer Liste müssen sie die Themen überspringen, die schon angesprochen wurden. Das klappt prima. Und Fragen gibt es auch so noch genug. Zum Beispiel die nach dem Lieblingsessen. „Ich mag ganz gerne Erbsensuppe“, verrät der Gast. Und dann berichtet der Unternehmer noch, dass er die Völklinger Hütte 1881 in einer Saarbrücker Kneipe für 270 000 Goldmark gekauft hat. „Ein gutes Geschäft!“, verkündet er stolz.

Nach der Pause schlüpft Hendrik Kersten in die nächste Rolle, jetzt spielt er Hermann Röchling (1872-1955). Hermann war Carls Sohn. 1898 übernahm er die Hütte von seinem Vater. Den Kindern fällt die Narbe auf der Wange auf. Sie vermuten, dass sie von einem Hund, einer Katze oder einem Arbeitsunfall stammt. Doch sie liegen falsch. Die Narbe sei gewollt, sagt „Hermann Röchling“. Es handele sich um einen so genannten Schmiss. Also um die Folgen einer Verletzung, die er sich beim studentischen Fechtkampf bei der Aufnahme in eine Studentenverbindung zugezogen hat.