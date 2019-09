Wetter : Herbst beginnt im Saarland nass und kühler

Saarbrücken Mit dem kalendarischen Herbstbeginn schwenkt das Wetter um. Spätsommer ist nicht mehr.

Bereits in der Nacht auf Montag (23. September) sind erste Regenschauer übers Saarland hinweggezogen. Auch am Vormittag soll es immer mal wieder regnen. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Erst am Nachmittag lockert es auf. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad. Auch in der Nacht bleibt es stark wechselnd bewölkt, der Regen soll aber nachlassen. Teils klart es auf. Die Werte liegen zwischen elf und sieben Grad. Bodenfrost ist nicht zu erwarten.