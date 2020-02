Startschuss für Straßenfastnacht : Narren feiern auf Theleys Straßen

Die Lehrer der Gemeinschaftsschule Theley als Zauberer. Foto: Frank Faber. Foto: Frank Faber

Theley Zauberhafter Auftakt zur Straßenfastnacht im Landkreis St. Wendel. In Theley ging am Freitag der erste Umzug an den Start – und das bei bestem Wetter. Da ließen es sich auch die Lehrer der örtlichen Gemeinschaftsschule nicht nehmen, als Magier verkleidet mit dem Lindwurm durch den Ort zu ziehen.



