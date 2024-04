Konzert in Tholey Orgelklänge im Schein der Richter-Fenster

„Das war einfach ein großartiges Erlebnis, in der Abteikirche vor den Richter-Fenstern zu sitzen, umgeben von dem prachtvollen Klang der Kirchenorgel. Ich hatte den Eindruck, dass die Motive der Richter-Fenster mit der Musik eins werden“, schwärmte eine Besucherin nach dem österlichen Orgelkonzert in der Kirche der Benediktinerabtei St. Mauritius in Tholey.