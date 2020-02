Zusammenstoß mit Laster in Theley : Autofahrer wird bei Auffahrunfall verletzt

Zusammenstoß mit Laster in Theley

Theley Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer eines Lasters das Bremsen seines Vordermanns zu spät bemerkt.

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag, 20. Februar, gegen 16 Uhr verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, ereignete sich dieser in der Primstaler Straße in Theley.