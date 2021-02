Blaulicht : Polizei liefert sich Verfolgungsjagd mit Mokick-Fahrer

St Wendel Ein Streifenwagen der Polizei ist am Donnerstag gegen 14.50 Uhr auf der L 132 zwischen St. Wendel und Baltersweiler unterwegs gewesen. Dort fiel den Beamten ein grünes Mokick auf, welches offenbar zu schnell unterwegs war.

Dessen Fahrer mit rotem Helm und goldenem Visier wollten die Polizisten einer Kontrolle unterziehen. Als dies der Mokick-Fahrer erkannte, gab er Gas und flüchtete. Die Beamten nahmen sofort mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Die Fahrt ging über die Straße Am Symposium in Richtung Wohngebiet Trierer Straße, über Feldwege wieder in Richtung B 41 und schließlich in Richtung Winkenbacher Hof, wo die Beamten die Verfolgung nach etwa zehn Minuten abbrachen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Fahrer des Mokicks machen können.