Zusammenstoß in St. Wendel : 47-Jähriger bei Fahrradunfall schwer verletzt

Zusammenstoß in St. Wendel

St. Wendel Ein 47-jähriger Radfahrer ist am Samstag bei einem Unfall in der Kreisstadt St. Wendel schwer verletzt worden.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, ereignete sich das Unglück um 14 Uhr. Eine 42-jährige Autofahrerin wollte auf den Parkplatz zum „Dänischen Bettenlager“ abbiegen und übersah dabei den Sportler. Der Mann, der auf der Tholeyer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war, stieß mit dem Wagen zusammen und zog sich dabei multiple Prellungen und eine Kopfverletzung zu. „Der Radfahrer wurde in das Marinekrankenhaus St. Wendel eingeliefert“, schildert der Polizei-Sprecher. Er lobt in dem Zusammenhang eine Ersthelferin, welche den Radfahrer direkt versorgt und den Rettungsdienst sowie die Polizei verständigt habe.