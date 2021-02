Blaulicht : Unbekannter zerkratzte Auto

Foto: dpa/Friso Gentsch

Urexweiler Ein Auto ist in der Zeit zwischen Freitag und Samstagmorgen in der Illinger Straße (Landesstraße 130) in Urexweiler beschädigt worden.

Es handelt sich um einen silbernen VW-Golf, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war, wie die Polizei berichtet. Ein unbekannter Täter zerkratzte die gesamte Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben.