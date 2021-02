Blaulicht : Auto überschlägt sich auf der L 130 bei Urexweiler

Urexweiler Auf dem Dach blieb ein Auto nach einem Unfall bei Urexweiler liegen.

Zu einem Verkehrsunfall ist es bereits am Freitag gegen 19.45 Uhr auf der L 130 gekommen. Wie die Polizei nun mitteilte, war eine junge Autofahrerin von Urexweiler in Richtung Hirzweiler unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw. Das Fahrzeug geriet in den Straßengraben, kippte um und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin und die beiden Insassen konnten das Auto selbstständig verlassen. Ob diese Verletzungen erlitten haben, konnte vor Ort nicht noch sicher angegeben werden, so der Polizei-Sprecher weiter. Der Pkw war stark beschädigt und musste geborgen werden. Es kam zu Behinderungen.