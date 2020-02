Blaulicht : Polizei nimmt mutmaßlichen Dieb fest

St. Wendel Seit Anfang 2019 sind bei der Polzei St. Wendel auffällig viele Fälle von Diebstählen aus Fahrzeugen bekannt geworden. Diese Diebstähle konnten zunächst keinem Täter sicher zugeordnet werden.

Der örtliche Kriminaldienst erkannte bei diesen Diebstählen eine gleiche oder zumindest ähnliche Vorgehensweise. So suchte der Täter augenscheinlich gezielt nach unverschlossenen Fahrzeugen, öffnete diese und stahl Wertsachen aus den Fahrzeugen. Während der Ermittlungsarbeit erhärtete sich schließlich ein Tatverdacht gegen einen 31-jährigen Mann aus St. Wendel, dessen Aufenthaltsort allerdings zunächst nicht bekannt war, berichtet die Polizei. Das zuständige Gericht erließ einen Haftbefehl. Am Samstag geriet der Mann dann in St. Wendel in eine Polizeikontrolle. Dabei wurde er verhaftet. Er kam in die Justizvollzugsanstalt.