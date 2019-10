Blaulicht : Polizei sucht weitere Geschädigte

St. Wendel Sehr verärgert dürften die Halter von mehreren Autos in der Lichtenbergstraße in St. Wendel gewesen sein, als sie am frühen Nachmittag des Samstags zurück zu ihren geparkten Fahrzeugen kamen.

Hier stellten sie fest, dass Unbekannte wohl in der Nacht auf Samstag ihre Fahrzeuge auf der rechten Seite, zum Gehweg hin, zerkratzt hatten. Da es noch keine abschließende Zahl von geschädigten Fahrzeugen gibt, werden eventuelle weitere Geschädigte und auch potentielle Zeugen gesucht, teilt die Polizei mit.