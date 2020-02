Auf einen Blick

Das Wintervarieté „WND staunt und lacht“ findet am Samstag, 8. Februar, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 9. Februar, um 17 Uhr im Saalbau St. Wendel statt. Dabei sein werden der Moderator Monsieur Agon, Alex und seine Puppe Barti, das Akrobatik-Duo KVAS sowie die beiden Artisten, Jongleure und Komiker von ExtraArt.

Die Auftaktveranstaltung am Samstagabend ist ausverkauft. Für die Vorstellung am Sonntagnachmittag sind noch einige Karten erhältlich. Diese können im Vorverkauf zum Preis von 20,55 Euro (Jugendliche bis 16 Jahre: 13,95 Euro) sowie an der Tageskasse für 22 Euro (Jugendliche bis 16 Jahre: 15 Euro) erworben werden.

Einlass ist am Samstag um 19 Uhr 15 und am Sonntag um 16 Uhr 15.