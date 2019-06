Blaulicht : Polizei klärt Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen auf

St. Wendel Auffällig viele Diebstähle aus Autos verzeichnete die Polizei im Zeitraum von Februar bis April im St. Wendeler Innenstadtbereich. In allen Fällen war ein ähnliches Muster zu erkennen: Es wurden aus unverschlossenen Fahrzeugen zumeist Geldbörsen und/oder Smartphones entwendet.

Dabei handelte es sich häufig um Firmenfahrzeuge bei Anlieferung von Baustoffen oder kurz abgestellte Fahrzeuge von Paketauslieferern bei Zustellung von Waren. Es bestand schon relativ früh der Verdacht, dass es sich in allen Fällen um den immer gleichen Täter handeln könnte. Dem Kriminaldienst St. Wendel ist es nun nach aufwändigen Ermittlungen gelungen, in insgesamt zehn Sachverhalten den mutmaßlichen Täter zu ermitteln. In dringendem Tatverdacht, die Diebstähle begangen und das Diebesgut veräußert zu haben, steht nach Angaben der Polizei ein 30-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz. Der Mann wurde bereits Ende April auf Grundlage eines Haftbefehls in anderer Sache von der Bundespolizei festgenommen. Offenbar bestritt der zwischenzeitlich in Haft einsitzende und dem Betäubungsmittelmilieu zuzurechnende Beschuldigte mit den Diebstählen seinen Lebensunterhalt. Der bisherige Beuteschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Auf den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Beschuldigten wartet jetzt die Eröffnung des Hauptverfahrens bei der Staatsanwaltschaft Saarbrücken.