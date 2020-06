Von St. Wendel nach Leitersweiler : Polizisten stoppen Betrunkenen nach Irrfahrt

St.Wendel Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Irrfahrt durch die Kreisstadt hingelegt.

Wie ein Sprecher der St. Wendeler Polizei berichtet, war der Mann um 2.15 Uhr mit seinem Wagen in der Beethovenstraße unterwegs. Dort sei er mit einem geparkten Fahrzeug zusammengestoßen. Anschließend habe er seine Fahrt über Urweiler in Richtung Leitersweiler fortgesetzt. Auf dem Weg dorthin sei der Mann nach Angaben von Zeugen mehrere Male beinahe mit geparkten und entgegenkommenden Fahrzeugen kollidiert. „Ob es zu weiteren Unfällen gekommen ist, steht zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht fest“, erklärt ein Sprecher. In Leitersweiler sei es schließlich zwei Polizisten gelungen, den Trunkenbold zu stoppen.