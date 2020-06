Rund um die Stadtkirche St. Wendel : Stationen-Gottesdienst unter freiem Himmel

St. Wendel Die evangelisch Kirchengemeinde hat in St. Wendel dazu eingeladen, das Abendmahl auf eine besondere Art zu erleben.

Online-Messen, Auto-Gottesdienste: Die Kirchen sehen sich in der Corona-Krise mit einer beispiellosen Situation konfrontiert. Öffentliche Gottesdienste sind wieder mit Schutzkonzepten möglich. Aber es werden auch Alternativen gesucht und gefunden. Beispielsweise hat am Pfingstsonntag die evangelische Gesamtkirchengemeinde erstmals einen Stationen-Gottesdienst zum Thema Abendmahl rund um die St. Wendeler Stadtkirche gestaltet.

„Jeder kann sich auf seine Art mit dem Thema beschäftigen. Durch das Gehen und Sehen empfindet der Gläubige den Gottesdienst anders, als einmal wöchentlich in der Kirche – und dabei eine Predigt nur zu hören“, sagt Pfarrer Gabriel Schäfer. Die Christen feiern Abendmahl, weil Jesus Christus dieses Mahl gestiftet hat. Die Worte der Stiftung des Heiligen Abendmahls, Einsetzungsworte genannt, sind auf mehreren Tafeln angebracht. „Lassen sie sich so viel Zeit, wie sie möchten“, rät Pfarrer Schäfer den Kirchgängern.

Jeder von ihnen auf Corona-Lücke platziert und mit den eigenen Gedanken befasst, marschiert daraufhin an drei unterschiedlichen dekorierten Tischszenen vorbei. „Wie würde ich mein letztes Abendmahl verbringen? Wen würde ich dazu einladen?“, erläutert Schäfer, welcher Vorsatz die Gläubigen dabei begleiten soll. Tisch eins ist farbenfroh geschmückt und vermittelt Lebensfreude gar Partystimmung. „Die Besucher sollen sich aus den unterschiedlichen Blickwinkeln mit den Dekorationen auseinandersetzen“, sagt der Pfarrer. Eine Tüte Kartoffelchips liegt zum Knabbern bereit, das Abendmahl könnte locker mit Freunden im Kerzenschein ausklingen.

Bei Tisch zwei wird sich die Gästezahl wohl verringern. Ein feierliches Festmahl für zwei Personen wird serviert. Die Privatsphäre ist gewahrt und die gemeinsam verbrachten wunderschönen Augenblicke können Revue passieren. Richtig Spaß macht es, mit Freunden am Tisch bei einer Tasse Kaffee zusammenzusitzen und einfach mal zu quatschen. Denn was dem Bauch guttut, das mag auch die Seele.

Nach der letzten Anrichte empfängt Pfarrerin Sara Schäfer, die Ehefrau von Gabriel Schäfer, die Kirchgänger und reicht ihnen ein Rosinenbrötchen. „Die Austeilung des Abendmahls ist uns aus hygienischen Gründen noch nicht möglich“, sagt sie. Die eigentliche Idee des Stationen-Gottesdienstes sei am heimischen Küchentisch geboren worden. Binnen einer Stunde sind mehr als 20 Menschen an den Stationen entlang geschritten. Abschließend schreiben sie die Fürbitten auf, ehe ihnen Pfarrer Wolfgang Meyer den Segen erteilt. „Es ist wichtig, auch einmal einen Stationen-Gottesdienst anzubieten, weil es sonst in der Kirche noch keine gegeben hat“, findet Pfarrer Schäfer.