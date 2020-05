Fasaneriestraße und Wattweiler Straße in Zweibrücken : Zwei Unfallfluchten am Wochenende: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei (Symbolbild) berichtet von einer aufgeklärten und zwei noch nicht aufgeklärten Unfallfluchten in Zweibrücken. Foto: dpa/Stefan Puchner

Zweibrücken Am Sonntag gegen 19.15 Uhr wurde an einem in der Fasaneriestraße geparkten Toyota Aygo der linke Außenspiegel abgefahren (Schaden: 500 Euro). Der unfallflüchtige Verursacher entfernte sich in Richtung Outlet, wohl in einem blauen Auto.

Zwischen Freitag, 10 Uhr, bis Sonntag, 16.30 Uhr, wurde ein in der Wattweiler Straße geparkter dunkelblauer Audi A4 Avant beschädigt (300 Euro). Dies geschah vermutlich durch einen weißen Pkw, der die linke hintere Stoßstange streifte.

Bereits aufgeklärt ist dagegen eine Unfallflucht am 20. Mai in Zweibrüken, als ein 66-Jähriger Autofahrer beim Ausparken einen anderen geparkten Pkw beschädigte. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann beim Gang zum Fahrzeug deutlich schwankte und auch hinfiel. Die informierte Polizei traf ihn an seiner Wohnanschrift, wo ein Atemalkoholtest zwei Promille ergab.