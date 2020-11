Martinstag in Corona-Zeiten : In den Fenstern sollen Lichter leuchten

URWEILER Zu Mitmachaktion aufgerufen: Kinder sollen daheim Laternen, Lichter, Fensterbilder oder Kerzen aufstellen.

Aufgrund der Corona-Pandemie findet in der Katholischen Kirchengemeinde St. Marien Urweiler-Leitersweiler am Mittwoch, 11. November, keine Martinsfeier in der Pfarrkirche statt. Der Umzug fällt ebenfalls aus. Man will „aber trotzdem die Erinnerung an den Heiligen Martin in den Herzen der Menschen und besonders der Kinder behalten“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Aus diesem Grund ruft die Küsterin der Pfarrei, Tanja Munkes, zu einer Mitmachaktion auf, wie diese auch im Bistum Limburg umgesetzt wird.