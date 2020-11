Online-Vortrag für St. Wendeler : Online zu Wegen durch den Förderdschungel

Um Energie zu sparen, werden viele Gebäude saniert. Was es dabei zu beachten gibt, darüber informiert der Online-Vortrag. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

St. Wendel Fördermittel für energetische Gebäudesanierung sind Thema eines Online-Vortrags.

Die saarländische Verbraucherzentrale bietet am Donnerstag, 12. November, einen kostenlosen Online-Vortrag zum Thema Fördermittel für energetische Gebäudesanierung an. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr und dauert inklusive Diskussion bis etwa 19 Uhr.

Die alte Ölheizung soll weg, die Wände sollen komplett oder zum Teil eingepackt werden? Nie waren die finanziellen Hilfen, mit denen der Staat seinen Bürgern dabei unter die Arme greift, so umfangreich wie in diesem Jahr, teilt ein Sprecher der Verbraucherzentrale mit. Die Referentin erkläre die wichtigsten Förderprogramme des Bundes und zeige auf, wie man die öffentlichen Gelder für sein Sanierungs-Vorhaben nutzen kann. Zwei Schwerpunkte werden beleuchtet: Förderung einer neuen Heizungsanlage inklusive Solarenergie und energetische Sanierung der Gebäudehülle wie Dach, Außenwand, oberste Geschossdecke, Bodenplatte oder Kellerdecke und Fenster. Der Online-Vortrag richtet sich vor allem an private Haus- und Wohnungseigentümer, Vermieter und Kaufinteressenten.