Brennt nicht auf, das Licht : Laternen-Umzüge an St. Martin abgesagt

St. Wendel Martinsumzüge müssen in diesem Jahr wegen Corona pausieren.

Gelegenheiten, die selbst gebastelte Laterne auszuführen, wird es in diesem Jahr wohl nicht geben – zumindest nicht wie sonst üblich in einer großen Gemeinschaft. Singend durch die Dörfer ziehen, am Feuer Martinsbrezeln verputzten – diese Tradition muss pausieren. Wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt hat, sind die Martinsumzüge in den St. Wendeler Stadtteilen ausnahmlos abgesagt worden. Der Grund ist immer der gleiche: die Corona-Pandemie und die aktuell steigenden Infektionszahlen.