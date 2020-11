Online schlau gemacht : Schüler besuchen virtuelles Ausbildungsevent

Das Unternehmen Bosch bildet in vielen unterschiedlichen Bereichen junge Menschen aus. In welchen, darüber konnten sich Schüler der Gemeinschaftsschule St. Wendel virtuell informieren. Das Foto zeigt einen Bosch-Mitarbeiter an der vernetzten Multiproduktlinie im Bosch-Werk Homburg. Foto: Bosch

St. Wendel Acht- und Neuntklässler der Gemeinschaftsschule in St. Wendel nahmen am ersten virtuellen Bosch-Ausbildungsevent teil.

Am ersten virtuellen Ausbildungsevent des Unternehmens Bosch in Homburg haben auch Acht- und Neuntklässler der Gemeinschaftsschule in St. Wendel teilgenommen. Zuvor seien die Schüler in den Beruf- und Wirtschaftskundestunden auf die Online-Veranstaltung vorbereitet worden. Wie Janet Becker von der Gemeinschaftsschule berichtet, wurde der Live-Stream über einen Beamer in die Klassensäle gebracht. Dabei konnten sich die Jungen und Mädchen über das Unternehmen Bosch und die verschiedenen Ausbildungsberufe informieren.