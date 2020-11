Kerzenkirche in Leitersweiler : Ein Lichtblick in schwierigen Zeiten

Auf einen Blick

Die evangelische Gesamtkirchengemeinde St. Wendel ist in drei Bezirke unterteilt. Dem Bezirk eins gehören die Stadtkirche St. Wendel und die evangelische Kirche in Leitersweiler an. In beiden Kirchen finden regelmäßig Gottesdienste statt. Die nächsten Gottesdienste: Samstag, 7. November, 18 Uhr, Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Leitersweiler mit Pfarrerin Christine Unrath; Sonntag, 8.November, 10 Uhr, Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche in St. Wendel mit den Geistlichen Gabriel Schäfer und Christine Unrath; Mittwoch, 11. November, 18 Uhr, Ökumenischer Hoffnungsgottesdienst in der evangelischen Stadtkirche St. Wendel mit der evangelischen Pfarrerin Christine Unrath und dem katholischen Pfarrer Erwin Recktenwald.

Weitere Infos: Evangelische Gesamtkirchengemeinde St. Wendel, Gemeindeamt, E-Mail: st.wendel@ekir.de, Telefon: (0 68 51) 25 00, Internet: http://www.evangelisch-in-wnd.de.

Die ökumenische Gruppe „Aufbruch“ besteht seit Mitte der 1980er-Jahre. Unter der Leitung von Steffi Krämer machen die zwölf Mitglieder Musik bei Gottesdiensten, gestalten diese selbst oder wirken bei der Gestaltung mit. „Aufbruch“ trifft sich vierzehntägig in der evangelischen Kirche in Leitersweiler.

Weitere Infos zu „Aufbruch“ unter der Tel. (0 68 51) 8 23 53.