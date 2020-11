Gerhard Koepke übernimmt : In unruhigen Zeiten die Demokratie Stärken

St. Wendel ... das ist der Wunsch des neuen Vorsitzenden des Adolf-Bender-Zentrums in St. Wendel, Gerhard Koepke.

Koepke engagierte sich bereits als Beisitzer im Vorstand des Vereines, der sich für Demokratie- und Menschenrechte einsetzt: „Ich freue mich über mein neues Amt. Die Arbeit des Adolf-Bender-Zentrums ist unerlässlich in einer Zeit, da Menschen verunsichert sind und Rechtsradikale dies versuchen ausnutzen. Wir erleben derzeit, wie solche extremen Stimmen wieder lauter werden und den gesellschaftlichen Diskurs beeinflussen“, erklärte Koepke. Sich gerade in einer solchen Zeit aktiv für unsere Demokratie einzusetzen, sei ihm eine Herzensangelegenheit. „Politische Bildung ist eine Antwort, um in unruhigen Zeiten unserer Demokratie zu stärken“, sagt der ehemalige Superintendent.

Namensgeber und Mitbegründer des Zentrums, im Kreis weiterer engagierter Demokratinnen und Demokraten, war der Maler Adolf Bender. Er war selbst in der NS-Zeit als politischer Häftling drei Jahre lang in Konzentrationslagern inhaftiert. Nach dem Krieg erzählte er als Zeitzeuge Schulklassen und Jugendgruppen von seinen Erlebnissen. Zu den Mitgründenden des Zentrums gehörte auch Änne Meier, die sich nach Verfolgung und KZ-Haft sozial und politisch engagierte.

2020 arbeiteten für das Zentrum 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichen Professionen und mit vielfältigen Qualifikationen im Bereich demokratischer und politischer Bildungsarbeit, die jährlich tausende von Menschen erreichen. So wurden im vergangenen Jahr 8700 Menschen in 380 Veranstaltungen erreicht. Unterstützt wird die Arbeit durch zahlreiche Förderer aus staatlichen und zivilgesellschaftlichen Organisationen.