Vor Polizeiinspektion zugestochen : Platte Reifen und umgestoßene Mülltonnen

St. Wendel Polizei in St. Wendel sucht nach weiteren Zeugen.

Einen besonders dreisten Fall von Sachbeschädigung an einem Auto meldet die Polizei in St. Wendel. Demnach wurden am Samstag an einem vor der St. Wendeler Polizeiinspektion (Mommstraße) parkenden Fahrzeug zwei Reifen platt gestochen. Bei dem Auto handelt es sich um einen Fahrzeug der Marke BMW, plattgestochen wurden die beiden Reifen auf der Beifahrerseite. Die Polizei gibt als Tatzeit 20.20 Uhr an. Die Geschädigte war zu diesem Zeitpunkt in der Polizeiinspektion um eine Anzeige zu erstatten. Die Tat wurde durch einen Zeuge beobachtet der umgehend der Polizei mitgeteilt. Die sucht dennoch nach weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.