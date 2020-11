Blaulicht : Unbekannte schlagen Seitenscheibe ein

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Wendel An einem hinter dem St. Wendeler Saalbau in der Balduinstraße abgestellten Auto ist am Montag eine Seitenscheibe eingeschlagen worden.

Entwendet wurde nichts. Betroffen ist ein roter VW-Passat. Ob es sich im vorliegenden Fall um einen versuchten Pkw-Aufbruch oder um eine Sachbeschädigung handelt, ist bisher nicht bekannt, berichtet die Polizei. Die Tatzeit liegt zwischen 17.30 und 18.30 Uhr. DIe Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu der Beschädigung machen können.