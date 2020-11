Polizei sucht Zeugen : Auto fährt in Schlangenlinie Richtung Rentrisch

St. Ingbert Die Polizei hat von einer Trunkenheitsfahrt berichtet, die am Freitag, 27. November gegen 17.20 Uhr kam es in der Ortslage von Saarbrücken entdeckt worden war. Dort fuhr ein 37-Jähriger mit seinem roten VW Golf (älteres Modell) in starken Schlangenlinien in der Kaiserstraße in Scheidt in Fahrtrichtung Rentrisch.

Dies hat laut Polizei ein Zeuge beobachtet, welcher das Fahrzeug bis zum Eintreffen der Polizei verfolgte. Das Fahrzeug konnte schließlich durch die eingesetzten Polizeibeamten in Rentrisch angehalten werden. Der Fahrer des VW stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nach Angaben des Zeugen soll der Autofahrer auf der Fahrtstrecke zwischen Saarbrücken-Scheidt und St. Ingbert-Rentrisch mehrmals in den Gegenverkehr geraten sein.