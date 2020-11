Advent, Advent : Die Kerze brennt, doch die Party fällt aus

Nonnweiler Seit Freitag strahlt der frei hängende Adventskranz auf dem Außengelände der Nonnweiler Parkschenke Simon wieder.

Es ist still in Nonnweiler, kaum Verkehr auf der Straße. Plötzlich leuchtet am Ortsausgang vor den Augen des Autofahrers ein Licht in der Dunkelheit auf. Seit Freitag strahlt der gigantische, frei hängende Adventskranz auf dem Außengelände der Nonnweiler Parkschenke Simon wieder. Und das im 20. Jahr. Aber wegen der Corona-Pandemie hat die ehrenamtlich tätige Interessengemeinschaft (IG) Nonnweiler-Bierfeld auf eine große Benefiz-Party zum runden Geburtstag verzichten müssen.