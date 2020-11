Blaulicht : Polizei sucht Fahrradfahrerin

Namborn Ein Unfall ereignete sich auf der B 41 bei Namborn. Die beteiligte Fahrradfahrerin flüchtete. Nun sucht die Polizei nach ihr.

Zu einem Unfall ist es am Montag gegen 19.15 Uhr auf der B 41, an der Einmündung zur L 132 (Richtung Einkaufszentrum Allerburg), gekommen. Ein Autofahrer war auf der Bundesstraße in Richtung Nohfelden unterwegs. Gleichzeitig befuhr eine Fahrradfahrerin die B 41 bei Dunkelheit in Gegenrichtung. An der Einmündung wollte die Radfahrerin, die nach Angaben der Polizei kein Licht an ihrem Fahrrad eingeschaltet hatte, nach links in Richtung Allerburg abbiegen. Dabei kam es zu einer seitlichen Berührung mit dem Pkw.