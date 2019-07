Arbeiten starten am Montag : Poststraße in Oberthal wird instand gesetzt

Poststraße in Oberthal wird instand gesetzt

Arbeiten starten am Montag

Oberthal Während der Arbeiten, die am Montag beginnen, wird der Verkehr entsprechend umgeleitet.

Die Poststraße in Oberthal wird am Montag instand gesetzt. Wie ein Sprecher der Verwaltung mitteilt, reicht der Bauabschnitt von der Einmündung Hauptstraße bis zur Einmündung Zufahrtsstraße Brühlzentrum und endet am Fußgängerüberweg Brückbach-platz oberhalb des Reisebüros Ost.