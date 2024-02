Start der Meisterrunde in der Kegel-Bundesliga Wenn der Druck einen so richtig beflügelt

Der Start verlief nicht nach Wunsch, am Ende jubelten sie aber dennoch: Die Keglerinnen der KF Oberthal haben zum Start in die Meisterschafts-Endrunde (Playoffs) der Bundesliga einen Heimsieg gefeiert – und damit ihre Chancen auf den Titelgewinn gewahrt. Der Vizemeister sicherte sich am Samstag mit 5253 Holz den Gesamtsieg vor Titelverteidiger RSV Samo Remscheid (5174 Holz). Preußen Lünen (4954 Holz) und die SK Kleve (4672) landeten abgeschlagen auf den Plätzen drei und vier.