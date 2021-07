Workshop in Nohfelden : Für Nachhaltigkeit sensibilisieren

Nohfelden Die Jugendfeuerwehr Nohfelden hat in einem zweitägigen Workshop Wege aufgezeigt, wie klassische Aktivitäten der Jugendwehr in Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung gestellt werden können.

Um als Verband zu nachhaltiger Entwicklung beizutragen und die Jugendfeuerwehr für junge Menschen attraktiv zu halten, sei es notwendig, die Akteure der Jugendfeuerwehrarbeit für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr Nohfelden. Gemeinsam mit dem Referenten der Deutschen Jugendfeuerwehr, Dr. Karsten Gäbler, und den beiden Koordinatorinnen für kommunale Entwicklungspolitik der Gemeinde Nohfelden, Kerstin Lauerburg und Sarah Welter, hätten sich daher am 25. und 26. Juni die Verantwortlichen der Jugendfeuerwehr Nohfelden im Rathaus getroffen und einen zweitägigen Workshop zum Thema Nachhaltigkeit veranstaltet. Ziel sei es gewesen, Wege aufzuzeigen, wie klassische Aktivitäten der Jugendfeuerwehr in den Kontext nachhaltiger Entwicklung gestellt und neue Nachhaltigkeitsthemen für die Arbeit in der Jugendfeuerwehr erschlossen werden könnten.