Umwelt-Campus Birkenfeld : Worin unterscheiden sich Natur- und Nationalpark?

Neubrücke Zunächst als Wanderung geplant, fand wegen des schlechten Wetters auf dem Umwelt-Campus Birkenfeld der erste Termin der Fortbildung MINT-Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald plus statt. Mit dabei waren unter anderem Lehrer aus regionalen Schulen.

Der erste Präsenz-Termin der im Corona-Jahr 2020 gestarteten „MINT-Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald plus“ ist nun über die Bühne gegangen. Die Veranstaltung, die als Teil der Fortbildungen der MINT-Nationalparkregion angeboten wurde, richtete sich an die Kooperationspartner und Lehrkräfte der regionalen Schulen sowie Multiplikatoren von Bildungseinrichtungen. Organisiert wurde die Exkursion in Zusammenarbeit mit dem Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier (Projektkoordination), dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald, dem Naturpark Saar-Hunsrück und dem Wasser-Wissens-Werk Kempfeld.

In Kleingruppen, die von Mitarbeitern der Hochschule betreut wurden, erkundeten die Teilnehmer den Umwelt-Campus und erforschten an fünf Stationen verschiedene Natur- und Umweltthemen. So konnte an der Station des Wasser-Wissens-Werks etwa die Eigenschaft des sauren Wassers mit einer pH-Wert-Messung untersucht werden. Die Station des Naturparks stellte die verschiedenen Bildungsangebote der Institution und insbesondere den Fledermausrucksack vor. Die zahlreichen Tierarten, für die der Nationalpark Heimat ist, standen im Mittelpunkt der Station „Wer schleicht denn da“. Dabei erläuterten die Rangerinnen insbesondere das Monitoring der Wildkatzen, die mit Hilfe von angerauten und mit Baldrian präparierten Lockstöcken angelockt werden.