Besondere Übernachtungsmöglichkeit in Bosen : Würfel aus „Höhle des Löwen“ steht nun am Bostalsee

An der Bosener Mühle steht nun ein sleeperoo Cube für Übernachtungsgäste bereit. Foto: Indra Rauber

Bosen Wer eine besondere Übernachtung am Bostalsee erleben möchte, der kann dies ab sofort in einem sleeperoo Cube an der Bosener Mühle tun. Das durch die TV-Sendung „Höhle der Löwen“ bekanntgewordene Unternehmen sleeperoo GmbH bietet Gästen in Kooperation mit lokalen Partnern deutschlandweit Erlebnisübernachtungen der besonderen Art an, teilt eine Sprecherin des Landkreises St. Wendel mit.

Die außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit im etwa zwölf Quadratmeter großen futuristischen Cube stelle eine Erweiterung des naturtouristischen Angebots im St. Wendeler Land dar. Der Standort des Cubes an der Bosener Mühle liegt mitten im Grünen mit direktem Seeblick. Dort können Gäste die Ruhe am sonst so belebten Bostalsee genießen, so die Sprecherin weiter. Die Location sei der einzige sleeperoo-Cube-Standort im gesamten Landkreis St. Wendel und bietee daher eine exklusive Übernachtungsmöglichkeit für alle, die Outdoor-Erlebnisse lieben.

Partner von sleeperoo ist die Sankt Wendeler Land Touristik in Kooperation mit dem Kunstzentrum Bosener Mühle und dem an der Mühle ansässigen Kunst + Kultur Café.