Tipps aus dem Naturpark Saar-Hunsrück : Blütenteppich bringt Aroma in die Küche

St Wendel Sprecher des blauvioletten Naturparks Saar-Hunsrück stellt das Wildkraut Gundermann vor.

Mit seinem blauvioletten Blütenteppich fällt es auf jeden Fall auf: Das Wildkraut Gundermann. Was in der Pflanze steht, damit hat sich ein Sprecher des Naturparks Saar-Hunsrück beschäftigt. „Gunderman stellt eine wertvolle Bereicherung für die Küche und Hausapotheke dar“, erläutert der Sprecher. Schon bei den Germanen sei Gundermann häufig als Arzneipflanze eingesetzt worden. Hildegard von Bingen und Sebastian Kneipp haben das Wildkraut vor allem bei Beschwerden im Hals-, Nasen- und Ohrenbereich verwendet. Für Bienen, Hummeln und Co. sind die Blüten eine hervorragende Nahrungsquelle. „Ein alter Brauch bei unseren Vorfahren war es, Kränze aus den langen und biegsamen Stängeln des Gundermanns zu winden. Die Kränze waren ein Zeichen der Verbundenheit mit der Natur und den Göttern“, so der Sprecher.