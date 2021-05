Personalie : Ex-Linke Ploetz arbeitet jetzt für die SPD im Saar-Landtag

Saarbrücken Yvonne Ploetz, ehemalige Bundestagsabgeordnete der Linken, arbeitet mittlerweile für die SPD-Landtagsfraktion. Ein Sprecher bestätigte, dass die 36-Jährige seit Januar als Referentin für Sozialpolitik tätig ist und in dieser Funktion den stellvertretenden Fraktionschef Magnus Jung unterstützt.

Die Politikwissenschaftlerin, die 2010 für Oskar Lafontaine in den Bundestag nachrückte, war in Berlin eine der jüngsten Abgeordneten. In der Linken galt sie, gefördert von Lafontaine, als Nachwuchshoffnung. Vor der Bundestagswahl 2013 unterlag sie Rennen um die Spitzenkandidatur der Saar-Linken jedoch Thomas Lutze, später kehrte sie der Partei ganz den Rücken.