Unfall in St. Wendel : Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß zweier Wagen

Unfall in St. Wendel

St. Wendel Grund für den Unfall war laut Polizei missachtete Vorfahrt.

Zwei Personen sind am späten Freitagabend gegen 23 Uhr bei einem Unfall in St. Wendel leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall, als eine Fahrzeugführerin, die auf der Frankfurter Straße unterwegs war, in die August-Balthasar-Straße einbiegen wollte.