Zum Welttag des Buches : „Posti-Ingo“ verteilt Freude und Lesestoff

Zusteller Ingo Jaudt, „Posti Ingo“ genannt, hat Kundin Meike Buschauer mit einem Buch beschenkt. Diese freut sich sichtlich über die neue Lektüre. Foto: Frank Faber

St Wendel Anlässlich des Tag des Buches: Im Wagen von Zusteller Ingo Jaudt dürfen sich seine Kunden ihre Lektüren aussuchen.

Der St. Wendeler Postbote Ingo Jaudt, besser bekannt als „Posti Ingo“, ist die Pünktlichkeit in Person. Normalerweise hätte der Zusteller am 23. April, dem Welttag des Buches, die Heckklappe seines gelben Postautos geöffnet und an den Haustüren Bücher verschiedener Genres verschenkt. „Wegen der Coronapandemie ist alles anders, aber ich werde noch alle Bücher nachliefern“, kündigt „Posti Ingo“ nun an. Am Montag hat er endlich beginnen können, während seiner täglichen Tour auch den Lesestoff zu verschenken. Am Morgen macht er den Kindern in der Ottweiler Neumünster-Schule eine Freude, mittags setzt er die Verschenk-Aktion im St. Wendeler Stadtteil Urweiler fort. „Ich kenne ja alle meine Kunden und weiß, wer gerne ein Buch liest“, was „Posti Ingo“ die Verteilung erleichtert.

Neben den Post- und Paketsendungen hat er noch vier Kisten randvoll mit Büchern geladen. Darin sind Pappbilderbücher für die Allerkleinsten, zwei Kisten randvoll mit dem extra für den Welttag verfassten Comicroman „Biber undercover“ sowie historische Romane, Schmöker aus der Schwestern-Reihe von Lucinda Riley und Bestseller von Charlotte Link oder Peter Wohlleben. „So, wie ich die Leute kenne, lesen sie gerne auch Krimis“, meint er. Sein nächster Halt sind die Haushalte in der Straße Auf der Rothweid. Der Postbote klingelt einmal und bittet Meike Buschauer zu sich ans geöffnete Fahrzeug. Kurz erläutert ihr „Posti Ingo“ den in diesem Jahr verspäteten Start der Aktion und die Kundin wühlt in den Kisten. Ihre Wahl fällt letztlich auf den Kriminalroman „Kaltes Gold“ vom schwedischen Autorenduo Cilla und Rolf Börjlind.

Hintergrund Der Welttag des Buches und des Urheberrechts am 23. April ist seit 1995 ein von der Unesco weltweit eingerichteter Aktionstag für das Lesen, für Bücher, für die Kultur des geschriebenen Wortes und auch für die Rechte ihrer Autoren. Mit dem Slogan „Schreib mal wieder!“, rief die Deutsche Post 1985 dazu auf, doch wieder öfter einmal zum Stift zu greifen. Seit 2007 setzt sich der Logistik-Konzern als Partner der „Stiftung Lesen“ auch für eine weitere Kulturtechnik ein: das Lesen. Mehr als 500 Mitarbeiter des Unternehmens bis hin zum Vorstand fungieren als ehrenamtliche Vorlesepaten. Vor allem besonders rund um den 23. April, dem „Welttag des Buches“, finden auf gemeinsame Initiative von Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Stiftung Lesen, Deutsche Post, ZDF und Cbj-Verlag zahlreiche Aktionen statt. Eine davon ist seit 2012, dass die Post Bücher verschenkt, direkt an der Haustüre, während der normalen Zustellung.

„Es ist einfach sehr schön, dass ich wieder mit den Kunden in Kontakt kommen kann“, sagt der Zusteller zu seiner Kundin, die sich sehr über das Geschenk freut. Und schon drückt er mit dem Daumen auf die Klingel am Nachbarhaus. Ja die Kundschaft freut sich, das „Posti Ingo“ vor der Tür steht, die Begrüßung ist herzlich. Die anfängliche Verwunderung über das überraschende Geschenkangebot wird schnell vom Lob für die Aktion abgelöst.

Nach und nach will der Zusteller die Bücher in Urweiler verteilen. Mehr als 1000 Lesefreunde haben sich bislang über ein Buch freuen dürfen – oder werden es noch tun. Die Verschenk-Aktion läuft deutschlandweit. Für diesen Zweck hat die Post ganz regulär und teilweise sogar direkt in den örtlichen Buchhandlungen Bücher erworben.

„Posti Ingo“ gesteht, dass er die St. Wendeler Nikolaus-Obertreis-Grundschule als Anlaufstelle besonders vermisst. „Da konnte ich noch nichts ausliefern. Ich hoffe sehr, dass die Schule demnächst wieder für mich auf ist“, sagt er. Vor der Coronapandemie ist er in jedem Jahr am „Tag des Buches“ mit 100 Büchern und Knabbergebäck für die Viertklässler in der Grundschule aufgetaucht. „Die Kinder haben sich dann ein Buch ausgesucht und daraus vorgelesen“, berichtet „Posti Ingo“.