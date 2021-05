Zwischen Freud und Leid im Lankreis St. Wendel : Drei Fans im Fußball-Abstiegs-Krimi

34. Spieltag in der Mercedes-Benz Arena: Bielefelds Trainer Frank Kramer (rechts) jubelt nach dem Schlusspfiff. Mit dem Sieg gegen den VfB Stuttgart hat die Arminia den Klassenerhalt geschafft. Foto: dpa/Tom Weller

St Wendel Samstag stand die Enscheidung in der Bundesliga an: Bielefelds Ex-Physiotherapeut jubelt, Kölner Fan aus Bliesen hofft und Präsident eines Bremen-Fanclubs trauert.

Von Frank Faber

90 Minuten Zittern in Hermeskeil, Bliesen und St. Wendel. Der Dreikampf um den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga wurde am letzten Spieltag der Saison 2020/21 für drei Anhänger zum Thriller. Daniel Weinand aus Hermeskeil, von 2011 bis 2015 Sportphysiotherapeut bei Armina Bielefeld, wirkte vor dem Abpfiff der Auswärtspartie beim VfB Stuttgart gelassen. „Wenn wir gewinnen, sind wir durch“, sagt der 49-Jährige. Zudem hatte sich die Arminia 2008 mit einem 2:0-Sieg in Stuttgart schon einmal die weitere Zugehörigkeit zur Bundesliga gesichert. Nach zwölf Minuten hatte Weinand bereits fast die Arme hochreißen können, aber der Schuss von Ritsu Doan war an den Pfosten geprallt. „Eigentlich ist es wie in den vergangenen Wochen. Trotz vermeintlich schwächerem Personal zeigt die Arminia, dass sie mithalten kann. Das war im vergangenen Jahr beim Aufstieg genauso. Der Teamgeist steht über allem“, meinte Weinand. Nach gut einer Stunde wurde Masaya Okugawa im Strafraum gelegt, Foulelfmeter für Bielefeld. Angreifer Fabian Klos, den Weinand ebenso wie Torhüter Stefan Ortega seinerzeit auf der Massagebank der Alm behandelt hat, versenkte den Ball zum 1:0-Führungstreffer. „Danach hatten wir alles im Griff“, freute er sich. Doan machte mit dem 2:0 alles klar und Weinand bejubelte den Verbleib der Ostwestfalen in der Bundesliga.

„Das Fundament dazu hat Trainer Uwe Neuhaus gelegt“, sagte Weinand. Neuhaus wurde im März von Frank Kramer abgelöst. „Die Mannschaft hat sich nach dem Trainerwechsel nicht ganz so weit zurückgezogen, mehr Pressing gespielt und war mehr auf Ballgewinne ausgerichtet“, hat Weinand als Veränderung beobachtet. Das Spielsystem sei sehr auf Klos ausgelegt gewesen, der vorne die Bälle halten und weiterleiten sollte. „Und hinten hat die Arminia über die ganze Saison hinweg mit Ortega einen überragenden Torwart gehabt“, urteilte der Physiotherapeut, der von 2016 bis 2018 auch die Handballerinnen der Marpinger Moskitos fit gemacht hat. Er resümierte noch: „Die Arminia hat insgesamt eine starke Saison gespielt. Die meisten haben bestimmt damit gerechnet, dass die Mannschaft einige Spieltage vor Schluss schon abgestiegen ist.“

Vier Jahre hat Sport-Physiotherapeut Daniel Weinand die Fußballer von Arminia Bielefeld in der zweiten und dritten Liga betreut. Foto: Daniel Weinand

Schauplatzwechsel: 17.15 Uhr am Samstag im Wohnzimmer von Peter Krämer in Bliesen. Die späte Erlösung für den Fan des 1. FC Köln: Sebastian Bornauw hatte die Kugel in der 86. Minute zum 1:0-Sieg für den Effzeh im Heimspiel gegen den feststehenden Absteiger Schalke 04 ins Tor gewuchtet. Zehn Minuten darauf stand fest, Krämers Lieblingsklub schließt die Runde auf dem drittletzten Tabellenplatz ab und sicherte sich die Relegation. „Bei mir lagen die Nerven blank“, gestand der Trainer des neu formierten Landesligisten Nohfelden/Wolfersweiler. Lange Zeit sah es in dieser Saison danach aus, als würde Köln gemeinsam mit Schalke den Gang in die zweite Liga antreten müssen. „Es war schon ein Spiel von zwei schwächeren Mannschaft und dann wurde noch ein Treffer unglücklich aberkannt, am Ende nur eine Randnotiz“, meinte Krämer erleichtert. Im Nachgang, so blickte er zurück, habe sich der Trainerwechsel im April von Markus Gisdol zu Altmeister Friedhelm Funkel als richtige Maßnahme erwiesen. „Die Mannschaft ist danach selbstbewusster aufgetreten, das Aufbau-und Pass-Spiel war besser und das nötige Spielglück ist dann auch zurückgekommen“, analysierte Krämer. Zusätzlich habe Funkel mit seiner unaufgeregten Art den für Gisdol zu heftigen Gegenwind der Kölner Medienlandschaft gestoppt. „Als wir fast schon abgestiegen waren, sind wir mit dem 2:1-Sieg gegen Leipzig wieder zurückgekommen“, sagte Krämer. Ihm war am Samstag auch der taktische Schachzug von Funkel im Abstiegs-Endspiel nicht verborgen geblieben. Funkel schickte Innenverteidiger Bornauw vorne rein, weil die Offensivspieler zuvor beste Tormöglichkeiten ausgelassen hatten. „Bei aller Freude geht mein Dank auch nach Mönchengladbach für den Sieg in Bremen, und für die drückt ein Kölner Fan ja nicht gerne die Daumen“, schickte er verbal Blumen an den Niederrhein.

Aber der direkte Klassenverbleib, auf den Kölns Anhänger gehofft hatten, ist nicht gelungen. Allerdings: Den direkten Abstieg, der immer konkreter gedroht hatte, konnte der FC verhindern. Am Mittwoch und am Samstag geht es jetzt in die Relegation gegen Holstein Kiel, den Dritten der 2. Liga. „Ich bin so froh, dass es jetzt die Chance noch gibt“, betonte Krämer und wird am Mittwoch ab 18.30 Uhr wieder mitfiebern.

Dagegen muss Werder Bremen nach 41 Jahren zum zweiten Mal das Oberhaus verlassen. „Wir sind tief enttäuscht. Aber dieser Abstieg kommt nicht von ungefähr. Schon seit Jahren haben wir den Abstieg näherkommen sehen, er ist verdient“, meinte der St. Wendeler Ron Krause, Präsident des Fanklubs Werder-Raute-Saar. Klar habe die Anhängerschaft beim Strohhalm-Spiel gegen Mönchengladbach Blut und Wasser geschwitzt. „In der dritten Minute haben wir dann schon mit 0:1 hinten gelegen und es wurde dadurch schwieriger“, sagte Krause. Fassungslos erstarrten die Anhänger der Bremer vor dem Bildschirm, als Angreifer Davie Selkie den möglichen Ausgleichstreffer versemmelte. „Das war der Knackpunkt. Mit dem 0:2 nach dem Wechsel war das Spiel erledigt“, so Krause. Auch der Blitz-Trainertausch vor dem finalen Spieltag von Florian Kohfeld zu Werder-Urgestein Thomas Schaaf habe nichts bewirken können. „Er hat ja keine anderen Akteure“, stellte der Fanklubchef fest.

Ein Hoch auf den vorläufigen Verbleib in der Bundesliga: Köln-Fan Peter Krämer mit Töchterchen Melissa. Foto: Katinka Krämer

Für Ron Krause und die Fans der Werder-Raute-Saar geht es demnächst in die Stadien der 2. Liga. Foto: Ron Krause