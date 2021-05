Einsatz der Polizei : Einbrecher steigen in Marpinger Wohnhaus ein

Symbolfoto Foto: dpa/Silas Stein

Marpingen/Tholey Außerdem beschäftigte die Polizei sich am Samstagnachmittag noch mit einem Parkrempler in Tholey.

Von zwei Einsätzen am Samstag berichtet ein Sprecher der St. Wendeler Polizei. Im Ersten Fall ging es um Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Samstagnachmitag zwischen 14.45 und 16.30 Uhr unbefugt Zutritt zu einem Wohnhaus in Marpingen. Laut Polizei-Sprecher gelang dies, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Die Täter ließen Schmuck mitgehen und flüchteten anschließend.

Im zweiten Fall ging es um einen Parkrempler. Wie der Sprecher berichtet, ist der Fahrer eines Wagens auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Tholey am Samstag gegen 17.30 Uhr bei Ein- oder Ausparken gegen ein geparktes Auto gestoßen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten vor Ort fest, dass der Unfallverursacher nicht unerheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Daher ging es für ihn mit zu Wache in St. Wendel.