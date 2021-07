Güdesweiler : Langfinger erbeuten Pferdezubehör in Güdesweiler

Foto: dpa/Carsten Rehder

Güdesweiler In der Nacht von Samstag auf Sonntag stahlen Unbekannte aus einer Stallung des Hofgut Göckelmühle zwei Führstricke für Pferde, einen Halfter und ein Taschenmesser. Wie die Polizeiinspektion St. Wendel mitteilt, hatten sich bereits in der Vergangenheit Personen ohne Erlaubnis auf den Koppeln und in der Stallung aufgehalten.