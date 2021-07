Kein neuer Corona-Fall : Inzidenz im Kreis St. Wendel sinkt auf 1,2

St Wendel Im Landkreis St. Wendel wurde am Wochenende kein neuer Corona-Fall registriert. Wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilt, sank die Inzidenz damit erneut und liegt aktuell bei 1,2. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis St. Wendel insgesamt 3291 Menschen mit Covid-19 infiziert, 3169 gelten inzwischen als genesen.

Die Gesamtzahl der Infektionen verteilt sich wie folgt auf die Gemeinden: 230 in Freisen, 385 in Marpingen, 244 in Namborn, 310 in Nonnweiler, 235 in Oberthal, 488 in Tholey und 1022 in der Kreisstadt St. Wendel.