Täter noch unbekannt : Diebeszug durch Freisen

Freisen Wer gegenstände aus Autos und einem Haus gestohlen hat, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Einen Raubzug durch die Straßen Zum Sparrenberg, Burgstraße und Franz-Müller-Straße haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in Freisen unternommen. Wie die Polizei berichtet, waren hauptsächlich Fahrzeuge betroffen. In der Franz-Müller-Straße stiegen Diebe zwischen Mitternacht und 6 Uhr am Morgen auch über die Garage in ein Haus ein. Neben einem Akkubohrer zählen hier auch zwei E-Bikes zum Diebesgut.