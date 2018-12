Die meisten der Autos wurden „auf unbekannte Art und Weise“ geöffnet oder waren nicht abgeschlossen, fünf der betroffenen Fahrzeuge standen in Walpershofen.

Nun sind zwei weitere Fälle bekannt geworden, in denen, wie das Polizeirevier Köllertal meldet, die Autos ebenfalls „auf unbekannte Art und Weise“ geöffnet wurden. Zwischen Freitag, 7. Dezember, 12 Uhr, und Montag, 10. Dezember, 9 Uhr, wurden so aus einem in der Riegelsberger Straße in Riegelsberg abgestellter grauer Hyundai i20 Zigaretten gestohlen. Des Weiteren traf es in Walpershofen einen in der Salbacher Straße parkenden Mercedes C 180 zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 10 Uhr. Entwendet wurden nur Zigaretten und Kleingeld.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Köllertal, Tel. (0 68 06) 91 00.