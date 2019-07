Polizei sucht Hinweise : Diebe gehen in Freisen auf Beutezug

Freisen Diebe sind in der Nacht auf Dienstag in Freisen auf Beutezug gegangen. Wie Marco Ames von der St. Wendeler Polizei mitteilt, hätten sie es hauptsächlich auf Fahrzeuge in der Straße Zum Sparrenberg und der Burgstraße abgesehen.

In das besagte Gebäude sind die Täter laut Ames zwischen Mitternacht und 6 Uhr am Morgen auf bislang unbekannte Weise über die Garage eingedrungen und bis in den Flurbereich des Erdgeschosses gelangt. „Neben einem Akkubohrer zählen hier auch zwei E-Bikes zum Diebesgut“, berichtet der Polizei-Sprecher. Allen anderen Taten ist gemeinsam, dass die Ganoven ausschließlich über unverschlossene Autos hergefallen sind. Bislang seien acht Fälle bekannt, in denen die Diebe überwiegend Kleinigkeiten entwendet haben. „Ein Teil der gestohlenen Gegenstände konnte in umliegenden Straßen verstreut aufgefunden werden“, sagt Ames. Über die möglichen Täter ist bislang nichts bekannt. Hinweise in dieser Sache an die Polizeiinspektion St. Wendel, Tel. (0 68 51) 89 80.