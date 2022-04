Konzert in Kusel : Nicole holt ihren Auftritt in Kusel nach

Nicole holt ihren Auftritt in Kusel nach

Konzert in Kusel

Nicole tritt in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel auf. Foto: Nikolaj Georgiew/NIKOLAJ GEORGIEW

Kusel Die Fans warten sehnsüchtig auf die Rückkehr von Schlagerikone Nicole auf die Bühne. Wegen Corona musste ihr Auftritt in Kusel mehrfach verlegt werden. Nun aber rückt der Konzerttermin näher. Am Freitag, 13. Mai, steht sie ab 19.30 Uhr auf der Bühne der Fritz-Wunderlich-Halle.

Auch Nicole hat die Pandemie zum zweijährigen Nichtstun verdonnert. Ab dem Tag, an dem ihr Auftritt in Kusel im März 2020 angekündigt war, schickte das Virus die gesamte Republik in den Lockdown. Entsprechend freut sich Nicole nun auf ihren ersten Auftritt nach 26 Monaten, den sie mit ihrer Band absolviert. Für das Konzert verspricht sie dem Publikum knapp zwei Stunden beste Unterhaltung und eine Reise durch rund 40 Jahre Bühnenkarriere.