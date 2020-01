In Oberalben : Irischer Abend im Museum Oberalben

Oberalben Ein Irischer Abend mit Irish Folk Music mit der Band Waiting for Frank steht am Samstag, 18. Januar, ab 20 Uhr im Auswanderermuseum Oberalben bei Kusel auf dem Programm. An diesem Abend gibt es nach Angaben einer Sprecherin des Fördervereins Auswanderermuseum irisches Bier vom Fass und irische Spezialitäten.