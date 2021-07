Aktion für die Gastronomie : Schlemmen und gewinnen im St. Wendeler Land

Wer oft im St. Wendeler Land essen geht, wie hier in der Vinothek Marie, der hat nun auch die Möglichkeit, Gutscheine zu gewinnen. Foto: Hanna Witte

St Wendel Sankt Wendeler Land Touristik hat die Gewinn-Aktion „Essen verbindet“ neu aufgelegt. Wir verraten die Spielregeln.

Die Gastronomen im St. Wendeler Land empfangen wieder Gäste – sowohl im Außen- als auch im Innenbereich. Und mal ehrlich: wer hat es nicht vermisst? Sich in geselliger Runde mit Freunden im Restaurant zum Essen zu treffen, das schöne Wetter auf der Terrasse bei einem kühlen Getränk zu genießen, sich kulinarisch rundum verwöhnen und den Alltag hinter sich zu lassen?

Um den Gästen den Restaurantbesuch zu versüßen und gleichzeitig die Gastronomen im St. Wendeler Land zu unterstützen, hat die Sankt Wendeler Land Touristik die Gewinn-Aktion „Essen verbindet“ neu aufgelegt. Das hat eine Sprecherin des Landratsamtes jetzt mitgeteilt. Zur Teilnahme benötige man den Flyer „Essen verbindet“, der unter anderem in den teilnehmenden Restaurants ausliegt und auch online heruntergeladen werden kann.

Bei jedem Besuch in einem der teilnehmenden Restaurants kann der Gast in seinem Flyer „Essen verbindet“ ein Feld abstempeln lassen. Einen Stempel gibt es ab einem Verzehrwert von 20 Euro pro Person (Essen einschließlich Getränke). Wenn der Gast bis zum 1. November mindestens fünf Stempel von fünf unterschiedlichen teilnehmenden Betrieben in seinem Flyer sammelt, darf er am Gewinnspiel teilnehmen und hat die Chance, einen von mehr als 40 Essensgutscheinen im Wert von je 20 Euro zu gewinnen.

Im Flyer „Essen verbindet“ stellt die Sankt Wendeler Land Touristik auch die Teilnahmebedingungen der Aktion sowie die teilnehmenden Restaurants vor. Insgesamt 16 Betriebe machen mit, als da wären: KostBar am See, Marie-Luise & Jypsie‘s, Merker‘s Bostal-Hotel, Restaurant Seehaus aus Bosen, Klosterschänke Marpingen, Hotel Landhaus Mörsdorf aus Neunkirchen/Nahe, Hotel Restaurant Parkschenke Simon aus Nonnweiler, Restaurant Meyershof aus Otzenhausen, Bruder Jakob, Café le Journal, die Felsenmühle, Haus Gudesberg, der Wendelinushof, ZenZen Sushi & More aus St. Wendel sowie das Hofgut Imsbach Lapointe aus Theley und die Schaumberg Alm aus Tholey.

Zum Gewinnspiel: Hat der Gast seine fünf Restaurantstempel gesammelt, trennt er das komplett ausgefüllte und unterschriebene Stempelfeld des Flyers ab und sendet die Karte frankiert an die Sankt Wendeler Land Touristik oder gibt sie bei der Tourist-Information am Bostalsee ab. Alternativ kann das Stempelfeld auch eingescannt oder abfotografiert und per E-Mail an tourist-info@bostalsee.de geschickt werden. Einsendeschluss ist der 1. November.

Weitere Infos gibt es telefonisch unter Tel. (0 68 51) 8 01 80 00.