St. Wendeler ziehen durch : Fußballer ziehen wegen Corona nicht zurück

Kreis St Wendel Kein Fßball-Team hat sich nach der langen Corona-Zwangspause vom Spielbetrieb zurückgezogen. Aber es gibt Umstrukturierungen. Diese Vereine sind betroffen.

In den drei Kreisligen im Nordsaarland werden kommende Runde jeweils 15 Teams vertreten sein. Aus der Kreisliga A Nahe scheiden die zweiten Mannschaften des SV Überroth und des TuS Nohfelden aus. Sie spielen künftig nicht aufstiegsberechtigt in der Kreisliga B. Die zweite Mannschaft der SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf hat bereits in der annullierten Saison 20/21 die Kreisliga A Nahe verlassen und war in die Kreisliga B gewechselt.